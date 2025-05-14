Мареска сохранит работу, даже если "Челси" не попадет в Лигу Чемпионов

Главному тренеру "Челси" Энцо Мареска не грозит увольнение, даже если "синие" не квалифицируются в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Челси" крайне уверенно провел первую половину этого дебютного для Марески сезона, будучи главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



"Челси" заметно сбавил во второй половине сезона, но все еще может финишировать в топ-5 Премьер-Лиги и завоевать трофей с помощью победы в финале Лиги Конференций против "Реал Бетис".



Достижение этих двух целей будет сочтено успешным итогом сезона, однако даже непопадание в Лигу Чемпионов — что является приоритетом для "Челси" — не повлияет на будущее Марески.



Приглашая Мареску из "Лестера" на пятилетний контракт, "Челси" собирался дать Энцо минимум два полных сезона, прежде чем делать какие-либо выводы, и этот план остается в силе, сообщает The Telegraph.