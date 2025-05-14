Мареска сохранит работу, даже если "Челси" не попадет в Лигу Чемпионов

Энцо Мареска Главному тренеру "Челси" Энцо Мареска не грозит увольнение, даже если "синие" не квалифицируются в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Челси" крайне уверенно провел первую половину этого дебютного для Марески сезона, будучи главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".

"Челси" заметно сбавил во второй половине сезона, но все еще может финишировать в топ-5 Премьер-Лиги и завоевать трофей с помощью победы в финале Лиги Конференций против "Реал Бетис".

Достижение этих двух целей будет сочтено успешным итогом сезона, однако даже непопадание в Лигу Чемпионов — что является приоритетом для "Челси" — не повлияет на будущее Марески.

Приглашая Мареску из "Лестера" на пятилетний контракт, "Челси" собирался дать Энцо минимум два полных сезона, прежде чем делать какие-либо выводы, и этот план остается в силе, сообщает The Telegraph.


Метки Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2025 20:00

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  1. hunter022 14.05.2025 20:21 # hunter022
    В итоге останется и без ЛЧ и финал ЛК тоже продают,Пеллегрини устроит мастер класс неудачнику Мареске.

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