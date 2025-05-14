Райс и Хаверц вернулись к тренировкам с "Арсеналом"

Полузащитник Деклан Райс и нападающий Кай Хаверц приступили к тренировкам в составе "Арсенала".

Райс пропустил ничью 2:2 против "Ливерпуля" в минувший уикенд из-за небольшого мышечного повреждения, тогда как Хаверц не играет за "Арсенал" с февраля по причине задней поверхности бедра.



Однако Райс и Хаверц приняли участие в открытой тренировке команды Микеля Артеты на стадионе "Эмирейтс" в среду утром, сообщает Sky Sports.



До завершения этого сезона "Арсеналу" остается сыграть против "Ньюкасла" и "Саутгемптона", и возвращение в строй двух ключевых игроков было бы очень кстати для "канониров".