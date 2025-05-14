Лапорт не интересен клубам Премьер-Лиги

Эмерик Лапорт собирается расторгнуть контракт с саудовским "Аль-Насром", однако в данный момент экс-защитник "Манчестер Сити" не вызывает интереса у клубов Премьер-Лиги.

Лапорт завоевал пять титулов Премьер-Лиги с "Сити" перед тем, как в 2023 году стал партнером Криштиану Роналду по "Аль-Насру".



Со своей зарплатой в 390,000 фунтов в неделю Лапорт является третьим самым высокооплачиваемым защитником в мире — после Калиду Кулибали (553,000 фунтов в неделю) и Виргила Ван Дейка (400,000 фунтов в неделю).



По информации talkSPORT, на этой неделе Лапорт расторгнет свой рассчитанный до 2026 года контракт с "Аль-Насром" и станет свободным агентом. Жизнь в Саудовской Аравии пришлась Эмерику не по душе.



В данный момент никто из клубов Премьер-Лиги не проявил интереса к Лапорту, но свой запрос насчет 30-летнего игрока сборной Испании уже сделал "Марсель".