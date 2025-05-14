FA подтвердила возвращение Эшуорта

FA официально подтвердила возвращение бывшего спортивного директора "Манчестер Юнайтед" Дэна Эшуорта.

Специально для 54-летнего Эшуорта Ассоциация создала новую должность — должность футбольного директора.



Эшуорт будет определять футбольную стратегию FA, отвечая за сборные всех полов и возрастов и за воспитание новых кадров среди тренеров.



Также Эшуорт займется обновлением тренировочного центра англичан "Сент-Джордж Парк", что планируется осуществить к Евро-2028.



Ранее в своей карьере Эшуорт трудился на FA в качестве директора по элитному развитию и технического директора с 2013 по 2019 год. После ухода из организации Дэн поработал в "Брайтоне", "Ньюкасле" и "Юнайтед".



С "Юнайтед" Эшуорт расстался в декабре, продержавшись в клубе с "Олд Траффорд" только пять месяцев.