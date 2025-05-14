FA подтвердила возвращение Эшуорта
FA официально подтвердила возвращение бывшего спортивного директора "Манчестер Юнайтед" Дэна Эшуорта.
Специально для 54-летнего Эшуорта Ассоциация создала новую должность — должность футбольного директора.
Эшуорт будет определять футбольную стратегию FA, отвечая за сборные всех полов и возрастов и за воспитание новых кадров среди тренеров.
Также Эшуорт займется обновлением тренировочного центра англичан "Сент-Джордж Парк", что планируется осуществить к Евро-2028.
Ранее в своей карьере Эшуорт трудился на FA в качестве директора по элитному развитию и технического директора с 2013 по 2019 год. После ухода из организации Дэн поработал в "Брайтоне", "Ньюкасле" и "Юнайтед".
С "Юнайтед" Эшуорт расстался в декабре, продержавшись в клубе с "Олд Траффорд" только пять месяцев.
14.05.2025 17:00
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