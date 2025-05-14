Мартинелли получил травму на открытой тренировке

Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли получил травму на тренировке своей команды в среду.

В среду утром "Арсенал" провел открытую тренировку на "Эмирейтс", куда могли прийти все желающие.



Получив повреждение, Мартинелли был вынужден прервать занятие и при помощи медиков покинуть поле, сообщает Sky Sports.



Таким образом, Мартинелли рискует пополнить внушительный список потерь "Арсенала", который свой следующий — и одновременно предпоследний в этом сезоне — матч сыграет против "Ньюкасла" в воскресенье.



В данный момент атака "Арсенала" и так лишена травмированных Габриэля Жезуса с Каем Хаверцем, а также номинального опорника Микеля Мерино, который показал себя эффективным а качестве нападающего, но который был удален против "Ливерпуля" в прошлый уикенд.