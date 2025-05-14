Шевалье: "Премьер-Лига — самая привлекательная лига"
Голкипер французского "Лилля" Люка Шевалье намекнул, что он был бы заинтересован в переезде в Премьер-Лигу грядущим летом.
В этом сезоне Шевалье совершил настоящий прорыв в своем развитии, будучи признанным лучшим голкипером Лиги 1. Также Люка впервые в своей карьере был вызван в сборную Франции.
Ранее пресса уже сообщала, что Шевалье находится на радаре у "Манчестер Юнайтед", и 23-летний голкипер не скрывает своих симпатий к Премьер-Лиге.
"Премьер-Лига? Это самая привлекательная лига".
"Когда смотришь на "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", которые испытывают трудности, обладая сумасшедшими игроками..."
"У меня остается два года по контракту, и вы знаете нашего президента. Я ни с кем не контактировал, но это (Премьер-Лига) заставляет задуматься", — цитирует Шевалье talkSPORT.
14.05.2025 15:00
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