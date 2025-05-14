Хадсон-Одои интересен "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Ноттингем Форест" Каллуму Хадсон-Одои.
После окончания этого сезона от действующего контракта Хадсон-Одои останется только 12 месяцев. Стороны уже обсуждают продление сотрудничества, однако непопадание "Форест" в Лигу Чемпионов может помешать новой сделке.
Еще в прошлом месяце сообщалось об интересе к Хадсон-Одои со стороны "Наполи" и "Ромы", а сейчас Sky Sports утверждает, что за ситуацией Хадсона также наблюдает и "Юнайтед".
Летом "Юнайтед" как раз планирует обзавестись новым фланговым нападающим — возможно, даже не одним — на замену Антони и Маркусу Рэшфорду, которые после возвращения из аренды будут проданы.
В этом сезоне Хадсон-Одои является ключевым игроком "Форест". 24-летний англичанин забил пять голов и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.
14.05.2025 14:00
Просмотров: 483
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну им надо какую-то видимость на рынке показывать , и решили применить тактику - то , что в Челси было на лавке - в другом клубе АПЛ может стать суперзвездой . Как Саллях и Дебрюн
(ответить)
вуахахха членси его слил за 3 ляма и купил мудрика, напоминаю.
Боже какой позор, просто позор.
НО справедливости ради он все равно не топ. 5 голов и 2 голевых за сезон ...статка как у санчо.
вестимо и стоимость его в районе 30ки так же
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий