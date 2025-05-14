Хадсон-Одои интересен "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Ноттингем Форест" Каллуму Хадсон-Одои.

После окончания этого сезона от действующего контракта Хадсон-Одои останется только 12 месяцев. Стороны уже обсуждают продление сотрудничества, однако непопадание "Форест" в Лигу Чемпионов может помешать новой сделке.



Еще в прошлом месяце сообщалось об интересе к Хадсон-Одои со стороны "Наполи" и "Ромы", а сейчас Sky Sports утверждает, что за ситуацией Хадсона также наблюдает и "Юнайтед".



Летом "Юнайтед" как раз планирует обзавестись новым фланговым нападающим — возможно, даже не одним — на замену Антони и Маркусу Рэшфорду, которые после возвращения из аренды будут проданы.



В этом сезоне Хадсон-Одои является ключевым игроком "Форест". 24-летний англичанин забил пять голов и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.