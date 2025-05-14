Хадсон-Одои интересен "Юнайтед"

Каллум Хадсон-Одои "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Ноттингем Форест" Каллуму Хадсон-Одои.

После окончания этого сезона от действующего контракта Хадсон-Одои останется только 12 месяцев. Стороны уже обсуждают продление сотрудничества, однако непопадание "Форест" в Лигу Чемпионов может помешать новой сделке.

Еще в прошлом месяце сообщалось об интересе к Хадсон-Одои со стороны "Наполи" и "Ромы", а сейчас Sky Sports утверждает, что за ситуацией Хадсона также наблюдает и "Юнайтед".

Летом "Юнайтед" как раз планирует обзавестись новым фланговым нападающим — возможно, даже не одним — на замену Антони и Маркусу Рэшфорду, которые после возвращения из аренды будут проданы.

В этом сезоне Хадсон-Одои является ключевым игроком "Форест". 24-летний англичанин забил пять голов и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.


Метки Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, Хадсон-Одои

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 483

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 14.05.2025 15:21 # gidro-met
    Ну им надо какую-то видимость на рынке показывать , и решили применить тактику - то , что в Челси было на лавке - в другом клубе АПЛ может стать суперзвездой . Как Саллях и Дебрюн

    (ответить)

  2. bembo 14.05.2025 14:46 # bembo
    вуахахха членси его слил за 3 ляма и купил мудрика, напоминаю.
    Боже какой позор, просто позор.

    НО справедливости ради он все равно не топ. 5 голов и 2 голевых за сезон ...статка как у санчо.
    вестимо и стоимость его в районе 30ки так же

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: