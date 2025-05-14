"Арсенал" готовит предложение для Салиба о новом контракте

"Арсенал" готовится сделать своему защитнику Вильяму Салиба предложение о новом контракте.

Если верить журналисту Фабрицио Романо, Салиба вместе с Дином Хейсеном из "Борнмута" и Ибраимой Конате из "Ливерпуля" входит в шорт-лист "Реала" по укреплению позиции центрального защитника, причем Вильям находится во главе этого списка.



Однако "Арсенал" совершенно не заинтересован в расставании с Салиба и надеется вскоре положить конец спекуляциям насчет будущего 24-летнего игрока сборной Франции.



Действующий контракт Салиба истекает через два года, но "Арсенал" предложит Вильяму новое долгосрочное соглашение со значительным увеличением его текущей зарплаты в 190,000 фунтов в неделю.



"Арсенал" уже начал переговоры с представителями Салиба и уверен в согласовании сделки, потому что Вильям счастлив в лондонском клубе.