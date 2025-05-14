"Арсенал" готовит предложение для Салиба о новом контракте

Вильям Салиба "Арсенал" готовится сделать своему защитнику Вильяму Салиба предложение о новом контракте.

Если верить журналисту Фабрицио Романо, Салиба вместе с Дином Хейсеном из "Борнмута" и Ибраимой Конате из "Ливерпуля" входит в шорт-лист "Реала" по укреплению позиции центрального защитника, причем Вильям находится во главе этого списка.

Однако "Арсенал" совершенно не заинтересован в расставании с Салиба и надеется вскоре положить конец спекуляциям насчет будущего 24-летнего игрока сборной Франции.

Действующий контракт Салиба истекает через два года, но "Арсенал" предложит Вильяму новое долгосрочное соглашение со значительным увеличением его текущей зарплаты в 190,000 фунтов в неделю.

"Арсенал" уже начал переговоры с представителями Салиба и уверен в согласовании сделки, потому что Вильям счастлив в лондонском клубе.


Метки Арсенал, контракты, Реал, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 280

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 14.05.2025 13:54 # hunter022
    Значит Габи уйдет к саудитам, в новом сезоне увидим чего он стоит без бразильца.

    (ответить)

  2. ivan-tns 14.05.2025 13:07 # ivan-tns
    Без Габриэла сдал сильно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: