"Сити" договорился с "Байером" по Вирцу

Флориан Вирц Леверкузенский "Байер" дал разрешение "Манчестер Сити"начать переговоры со своим плеймейкером Флорианом Вирцем после того, как два клуба договорились между собой.

Во вторник Вирц вместе со своими родителями прилетел в Англию, чтобы провести встречу с "Сити".

По информации Sky Sports, это произошло с ведома "Байера", который уже достиг устной договоренности с "Сити" об условиях сделки.

На Вирца также претендует "Бавария", однако для "Байера" предпочтительнее, чтобы Флориан покинул Бундеслигу, если не сможет остаться в Леверкузене, и это дает преимущество "Сити".

Однако 22-летний игрок сборной Германии, в котором "Сити" видит преемника для покидающего клуб Кевина Де Брюйне, пока не принял решение насчет своего будущего.


Метки Бавария, Байер, Вирц, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2025 12:00

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  1. danilych89 14.05.2025 12:56 # danilych89
    буду рад, если он перейдет в "Сити", хотя бы потому, что уже надоело годами смотреть, как "Бавария" скупает лучших игроков именно у конкурентов по Бундеслиге.

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  2. gidro-met 14.05.2025 12:36 # gidro-met
    Для Сити - самое лучшее , ведь им ФФП очки не снимает

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  3. closer 14.05.2025 12:34 # closer
    мешок берущий свою историю с 2008г. как всегда скупает все что блестит

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