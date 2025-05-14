"Сити" договорился с "Байером" по Вирцу
Леверкузенский "Байер" дал разрешение "Манчестер Сити"начать переговоры со своим плеймейкером Флорианом Вирцем после того, как два клуба договорились между собой.
Во вторник Вирц вместе со своими родителями прилетел в Англию, чтобы провести встречу с "Сити".
По информации Sky Sports, это произошло с ведома "Байера", который уже достиг устной договоренности с "Сити" об условиях сделки.
На Вирца также претендует "Бавария", однако для "Байера" предпочтительнее, чтобы Флориан покинул Бундеслигу, если не сможет остаться в Леверкузене, и это дает преимущество "Сити".
Однако 22-летний игрок сборной Германии, в котором "Сити" видит преемника для покидающего клуб Кевина Де Брюйне, пока не принял решение насчет своего будущего.
14.05.2025 12:00
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буду рад, если он перейдет в "Сити", хотя бы потому, что уже надоело годами смотреть, как "Бавария" скупает лучших игроков именно у конкурентов по Бундеслиге.
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Для Сити - самое лучшее , ведь им ФФП очки не снимает
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мешок берущий свою историю с 2008г. как всегда скупает все что блестит
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