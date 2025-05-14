"Реал" перехватил лидерство в борьбе за Хейсена

Испанский "Реал" активизировал свой интерес к Дину Хейсену и теперь является главным претендентом на защитника "Борнмута".

Лишь накануне в немецкой прессе появилась информация, что "Арсенал" и "Ливерпуль" лидируют в борьбе за Хейсена, опережая "Реал" и "Баварию".



Однако после решения попрощаться с Карло Анчелотти и пригласить на должность главного тренера Хаби Алонсо "Реал" активизировал свой интерес к Хейсену.



По информации Daily Mail, "Реал" уже договаривается с 20-летним игроком сборной Испании, чей контракт с "Борнмутом" подразумевает отступные в 50 миллионов фунтов.



Хейсену было бы очень сложно отказать "Реалу", хотя Дин пока не принял решение и по-прежнему готов рассмотреть все варианты.



Интерес к Хейсену сохраняет и "Челси", чей шорт-лист по укреплению центра обороны также содержит имена Йоррела Хато из "Аякса", Марка Гехи из "Кристал Пэлас" и Джаррада Брантуэйта из "Эвертона".