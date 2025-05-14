Аморим оплатит поездку на финал Лиги Европы 30 сотрудникам МЮ

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим из своего кармана оплатит поездку 30 сотрудников клуба на финал Лиги Европы в Бильбао.

В преддверии финала против "Тоттенхэма" 21 мая было объявлено, что игроки "Юнайтед" получат только по два бесплатных билета.

Для своего персонала "Юнайтед" вообще не выделил бесплатных билетов, хотя такая практика была заведена в клубе раньше.

Эту несправедливость решил исправить Аморим. Рубен вмешался в ситуацию и взял на себя расходы по поездке в Бильбао 30 сотрудников, включая тех, что трудятся на самых низкооплачиваемых должностях.

Каждый из этих 30 сотрудников сможет взять с собой на финал до двух членов семьи или друзей, и эти дополнительные билеты тоже оплатит Аморим, сообщает ESPN.

Аморим считает, что это станет наградой для тех, кто поддерживал его на протяжении тяжелейших первых месяцев Рубена в "Юнайтед".


Метки Аморим, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2025 09:00

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  1. quavo 14.05.2025 10:00 # quavo
    ладно Рэтклиф, ебаная чмошница, но глейзеры крысы е6ливые, голову свою спрятали. нет бы продемонстрировать кто тут главный, сделать жест воли , анн нет, такие же хуесосы как и англицкая шлюха рэтклиф

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  2. gidro-met 14.05.2025 09:34 # gidro-met
    Не , ну это тоооп! После такого он даже может слить финал ..его должны ценить )

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