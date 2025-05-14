Аморим оплатит поездку на финал Лиги Европы 30 сотрудникам МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим из своего кармана оплатит поездку 30 сотрудников клуба на финал Лиги Европы в Бильбао.

В преддверии финала против "Тоттенхэма" 21 мая было объявлено, что игроки "Юнайтед" получат только по два бесплатных билета.



Для своего персонала "Юнайтед" вообще не выделил бесплатных билетов, хотя такая практика была заведена в клубе раньше.



Эту несправедливость решил исправить Аморим. Рубен вмешался в ситуацию и взял на себя расходы по поездке в Бильбао 30 сотрудников, включая тех, что трудятся на самых низкооплачиваемых должностях.



Каждый из этих 30 сотрудников сможет взять с собой на финал до двух членов семьи или друзей, и эти дополнительные билеты тоже оплатит Аморим, сообщает ESPN.



Аморим считает, что это станет наградой для тех, кто поддерживал его на протяжении тяжелейших первых месяцев Рубена в "Юнайтед".