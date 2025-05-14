Авоньи погружен в искусственную кому

Нападающий "Ноттингем Форест" Тайво Авоньи был введен в состояние искусственной комы после травмы брюшной области.

Напомним, Авоньи врезался в штангу в концовке матча Премьер-Лиги против "Лестера" в минувшее воскресенье (2:2). Получив первую медицинскую помощь, Тайво смог закончить игру.



На следующий день Авоньи прошел обследование в своем клубе, после чего был отправлен в госпиталь, где уже вечером перенес срочную операцию на брюшной области.



Как сообщает The Guardian, затем Авоньи был погружен в искусственную кому. Это было сделано намеренно, чтобы ограничить движения 27-летнего нигерийца и регулировать его сердечный ритм.



Несмотря на серьезную ситуацию, данная травма не угрожает жизни футболиста.