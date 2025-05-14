Авоньи погружен в искусственную кому
Нападающий "Ноттингем Форест" Тайво Авоньи был введен в состояние искусственной комы после травмы брюшной области.
Напомним, Авоньи врезался в штангу в концовке матча Премьер-Лиги против "Лестера" в минувшее воскресенье (2:2). Получив первую медицинскую помощь, Тайво смог закончить игру.
На следующий день Авоньи прошел обследование в своем клубе, после чего был отправлен в госпиталь, где уже вечером перенес срочную операцию на брюшной области.
Как сообщает The Guardian, затем Авоньи был погружен в искусственную кому. Это было сделано намеренно, чтобы ограничить движения 27-летнего нигерийца и регулировать его сердечный ритм.
Несмотря на серьезную ситуацию, данная травма не угрожает жизни футболиста.
14.05.2025 08:00
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