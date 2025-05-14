Авоньи погружен в искусственную кому

Тайво Авоньи Нападающий "Ноттингем Форест" Тайво Авоньи был введен в состояние искусственной комы после травмы брюшной области.

Напомним, Авоньи врезался в штангу в концовке матча Премьер-Лиги против "Лестера" в минувшее воскресенье (2:2). Получив первую медицинскую помощь, Тайво смог закончить игру.

На следующий день Авоньи прошел обследование в своем клубе, после чего был отправлен в госпиталь, где уже вечером перенес срочную операцию на брюшной области.

Как сообщает The Guardian, затем Авоньи был погружен в искусственную кому. Это было сделано намеренно, чтобы ограничить движения 27-летнего нигерийца и регулировать его сердечный ритм.

Несмотря на серьезную ситуацию, данная травма не угрожает жизни футболиста.


Метки Авоньи, Ноттингем Форест, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 465



Поиск: