Вирц посетил Англию и провел переговоры с "Сити"

Атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц посетил Англию, чтобы провести переговоры с "Манчестер Сити".

Лишь несколько дней назад пресса сообщала, что "Сити" проигрывает борьбу за Вирца, который собирается перейти в "Баварию".



С тех пор ситуация круто изменилась. По информации Bild, во вторник Вирц вместе со своими отцом и матерью побывали в Англии, встретившись с "Сити".



Утверждается, что "Сити" уже сделал свое предложение "Байеру", который оценивает 22-летнего игрока сборной Германии в 150 миллионов евро (126 млн. фунтов).



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в приглашении Вирца, с помощью которого он надеется восполнить потерю Кевина Де Брюйне.



В данный момент "Бавария" может заплатить за Вирца только 100 млн. евро (84 млн. фунтов) и готова подождать с этим трансфером до лета 2026, когда от контракта Флориана останется один год.



Таким образом, теперь у "Баварии" появился серьезный конкурент в борьбе за Вирца, который в этом сезоне совершил 33 результативных действия в 44 матчах за "Байер".