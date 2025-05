Светская хроника за среду

Джереми Фримпонг близок к переходу в "Ливерпуль". "Челси" уверен в покупке Лиама Делапа. Сын Криштиану Роналду находится на радаре клубов Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Клубы Премьер-Лиги могут обратить внимание на нападающего Родриго, который больше не хочет играть за "Реал", собираясь покинуть Мадрид летом. (Marca)



Защитник "Байера" Джереми Фримпонг близок к переходу в "Ливерпуль" за 29.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



Фримпонг согласился на переход в "Ливерпуль". (Nicola Schira)



"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с нападающим "Борнмута" Антуаном Семеньо. (talkSPORT)



Голкипер Андре Онана решил остаться в "Юнайтед", несмотря на намерение клуба пригласить нового голкипера летом. (The Sun)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" следят за 14-летним сыном Криштиану Роналду. (The Sun)



"Манчестер Сити" отказывается признавать поражение в борьбе за атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца. (Sky Sport Germany)



"Арсенал" сохраняет интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко, несмотря на настойчивые слухи о намерении "канониров" купить Виктора Дьекереша из "РБ Лейпциг". (Sky Sports)



Помимо нападающего, "Арсенал" также хочет приобрести голкипера "Эспаньола" Жоана Гарсию и вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Daily Mail)



"Ноттингем Форест" совершит минимум пять приобретений летом, а среди целей "лесников" значатся Джеймс Макати из "Сити" и Лиам Делап из "Ипсвича". (The Telegraph)



"Челси" уверен в приобретении Делапа за 30 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" открыт к продаже своего капитана Риса Джеймса летом. (The Sun)



Дортмундская "Боруссия" обратилась к представителям вингера "Тоттенхэма" Майки Мура. (Sky Sport Germany)



Защитник "Борнмута" Дин Хейсен мечтает играть за "Реал". (Fabrizio Romano)



Другое



"Брайтон" обсуждает новый контракт с 39-летним полузащитником Джеймсом Милнером. (The Athletic)



Капитан "Кристал Пэлас" Джоэл Уорд покинет клуб в конце сезона, проведя на "Селхерст Парк" 13 лет. (Sky Sports)



"Юнайтед" отменил традиционную для клуба церемонию вручения наград по итогам сезона с торжественным обедом. (The Sun)



Экс-главный тренер "Ипсвича" Джордж Берли победил рак. (The Sun)



Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер опубликовал видео в поддержку сектора Газы, сравнив сторонников Израиля с крысами. (The Sun)