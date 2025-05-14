Светская хроника за среду

Светская хроника Джереми Фримпонг близок к переходу в "Ливерпуль". "Челси" уверен в покупке Лиама Делапа. Сын Криштиану Роналду находится на радаре клубов Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Клубы Премьер-Лиги могут обратить внимание на нападающего Родриго, который больше не хочет играть за "Реал", собираясь покинуть Мадрид летом. (Marca)

Защитник "Байера" Джереми Фримпонг близок к переходу в "Ливерпуль" за 29.5 млн. фунтов. (Daily Mail)

Фримпонг согласился на переход в "Ливерпуль". (Nicola Schira)

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с нападающим "Борнмута" Антуаном Семеньо. (talkSPORT)

Голкипер Андре Онана решил остаться в "Юнайтед", несмотря на намерение клуба пригласить нового голкипера летом. (The Sun)

"Юнайтед" и "Тоттенхэм" следят за 14-летним сыном Криштиану Роналду. (The Sun)

"Манчестер Сити" отказывается признавать поражение в борьбе за атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца. (Sky Sport Germany)

"Арсенал" сохраняет интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко, несмотря на настойчивые слухи о намерении "канониров" купить Виктора Дьекереша из "РБ Лейпциг". (Sky Sports)

Помимо нападающего, "Арсенал" также хочет приобрести голкипера "Эспаньола" Жоана Гарсию и вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Daily Mail)

"Ноттингем Форест" совершит минимум пять приобретений летом, а среди целей "лесников" значатся Джеймс Макати из "Сити" и Лиам Делап из "Ипсвича". (The Telegraph)

"Челси" уверен в приобретении Делапа за 30 млн. фунтов. (The Sun)

"Челси" открыт к продаже своего капитана Риса Джеймса летом. (The Sun)

Дортмундская "Боруссия" обратилась к представителям вингера "Тоттенхэма" Майки Мура. (Sky Sport Germany)

Защитник "Борнмута" Дин Хейсен мечтает играть за "Реал". (Fabrizio Romano)

Другое

"Брайтон" обсуждает новый контракт с 39-летним полузащитником Джеймсом Милнером. (The Athletic)

Капитан "Кристал Пэлас" Джоэл Уорд покинет клуб в конце сезона, проведя на "Селхерст Парк" 13 лет. (Sky Sports)

"Юнайтед" отменил традиционную для клуба церемонию вручения наград по итогам сезона с торжественным обедом. (The Sun)

Экс-главный тренер "Ипсвича" Джордж Берли победил рак. (The Sun)

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер опубликовал видео в поддержку сектора Газы, сравнив сторонников Израиля с крысами. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 14.05.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1584

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  1. insomniac 14.05.2025 08:12 # insomniac
    Линекер шарит

    (ответить)

  2. roberto-89 14.05.2025 08:09 # roberto-89
    Фримпонга походу уже завернули оруууу

    (ответить)

  3. hachidlo 14.05.2025 06:36 # hachidlo
    https://imgur.com/a/Zr6wL31

    Бинго уродцев собираем?

    (ответить)

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