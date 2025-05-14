"Тоттенхэм" устроит парад в случае победы в финале Лиги Европы, МЮ — нет
В случае своей победы в финале Лиги Европы "Тоттенхэм" устроит парад, но "Манчестер Юнайтед" бурно праздновать этот успех не собирается.
21 мая "Тоттенхэм" и "Юнайтед" сойдутся лицом к лицу в Бильбао, чтоб попытаться скрасить этот неудачный для обеих команд сезон.
На кону будет не только трофей, а также путевка в Лигу Чемпионов с причитающимися призовыми, поэтому мотивации будет не занимать ни тем, ни другим.
Но если "Юнайтед" только в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии, то "Тоттенхэм" гораздо больше истосковался по трофеям, которых "шпоры" не знают с 2008 года.
Именно поэтому, как утверждает ESPN, "Тоттенхэм" собирается провести парад на открытом автобусе по улицам Лондона в случае своего успеха в Испании на следующей неделе.
А вот "Юнайтед" делать этого не планирует — последний раз "красные дьяволы" проводили парад в 2013 году, когда в последний раз выиграли Премьер-Лигу при сэре Алексе Фергюсоне.
У "Юнайтед" в любом случае нет времени для парада. После матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Астон Виллы" 25 мая команда Рубена Аморима отправится в постсезонное турне по Азии, чтобы сыграть два выставочных поединка.
14.05.2025 00:05
Просмотров: 212
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
вот он масштаб клубов. одни проводят парад только в случае чемпионства или выиграша лч, другие по любому поводу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий