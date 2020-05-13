"Реал" близок к сделке с "Ливерпулем" по Тренту

Испанский "Реал" готовится подтвердить переход защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, причем трансфер будет оформлен в срок до клубного Чемпионата Мира.

В начале прошлой недели Александер-Арнольд объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона.



Александер-Арнольд никак не упомянул "Реал", но очевидно, что именно в Мадриде продолжит свою карьеру 26-летний игрок сборной Англии.



При этом "Реал" хочет заполучить Александер-Арнольда пораньше, а не в конце июня, когда истекает контракт Трента. Это связано с тем, что в середине следующего месяца Королевский клуб стартует на клубном Чемпионате Мира.



По информации ESPN, сейчас "Реал" приблизился к тому, чтобы уладить этот вопрос и взять Трента на турнир в США. "Ливерпуль" попросил компенсацию в 1 миллион евро (840,000 фунтов) за то, чтобы досрочно освободить защитника от обязательств по контракту.