"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа.

Лишь на днях появилась информация, что Делап склоняется к переходу в "Юнайтед", несмотря на интерес ряда других клубов, включая "Ньюкасл" и "Челси".



Авторитетное издание Sky Sports подтверждает, что "Юнайтед" имеет наиболее высокие шансы заполучить Делапа. Воспитанник "Манчестер Сити" был бы счастлив присоединиться к "красным дьяволам".



Однако окончательное решение 22-летнего англичанина, возможно, будет зависеть от того, удастся ли "Юнайтед" выиграть финал Лиги Европы и квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



После вылета "Ипсвича" из Премьер-Лиги Делап может быть выкуплен за 30 миллионов фунтов, и ожидается, что Лиам станет одним из первых игроков, которые сменят клуб грядущим летом.