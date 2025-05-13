Артета сможет потратить свыше 100 млн. фунтов летом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сможет потратить свыше 100 миллионов фунтов на трансферы грядущим летом.

Напомним, в январе Артета так и не стал никого приглашать, несмотря на потребность в усилении нападения.



Возможно, это помешало "Арсеналу" успешно завершить сезон, но, по крайней мере, "канониры" сэкономили средства на лето.



Как сообщает Sky Sports, "Арсенал" находится в очень здоровом положении с точки зрения финансового фейр-плей и может инвестировать в новых игроков минимум 100 млн. фунтов.



Трансферный бюджет Артеты будет увеличен еще больше за счет игроков, которых "Арсенал" может продать.



Ожидается, что одним из приобретений "Арсенала" станет полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди, чей контракт предусматривает отступные в 51 млн. фунтов. Также "канониры" охотятся за нападающим "Спортинга" Виктором Дьекерешем и защитником "Борнмута" Дином Хейсеном, которые стоят 60 и 50 млн. фунтов, соответственно.