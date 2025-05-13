Фримпонг рвется в "Ливерпуль"

Правый защитник леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонг был бы счастлив перейти в "Ливерпуль" грядущим летом.

Ранее днем немецкая пресса сообщила, что "Ливерпуль" уже значительно продвинулся в переговорах о покупке Фримпонга, который будет призван заменить покидающего "Энфилд" Трента Александер-Арнольда.



По информации Sky Sports, Фримпонг позитивно отреагировал на интерес "Ливерпуля". 24-летний голландец уже сказал "Байеру", что хочет покинуть Леверкузен.



"Байер" бессилен помешать уходу Фримпонга, потому что контракт Джереми предусматривает отступные в размере 35 миллионов евро (29.4 млн. фунтов).



Фримпонг выступает за "Байер" после своего перехода за 11.5 млн. фунтов из "Селтика" в январе 2021, а "Селтик" в свою очередь приобрел Джереми у "Манчестер Сити" за 300,000 фунтов в сентябре 2019.



30 процентами от прибыли, полученной с Фримпонга, "Байер" будет обязан поделиться с "Селтиком". Речь идет примерно о 5.5 млн. фунтов.