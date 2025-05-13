"Арсеналу" озвучены условия по трансферу Дьекереша

"Арсеналу" были озвучены условия, на которых клуб сможет приобрести нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета остается большим поклонником Александера Исака, однако все свидетельствует о том, что "Ньюкасл" не продаст своего бомбардира, особенно в случае попадания в Лигу Чемпионов.



Наиболее реалистичным вариантом для "Арсенала" по укреплению нападения является Дьекереш, и "канонирам" было сказано, что Виктор доступен для трансфера за 60 миллионов фунтов.



"Спортинг" уже заложил эту сумму в свой бюджет на следующий сезон, поэтому Дьекереш в любом случае покинет Лиссабон грядущим летом, утверждает Daily Mirror.



Также "Арсенал" осведомлен о том, что 26-летний швед, забивший 95 голов в 100 матчах за "Спортинг", рассчитывает на зарплату свыше 200,000 фунтов в неделю.