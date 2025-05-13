Дэн Эшуорт вернется в FA

Бывший спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт вернется на работу в FA.

Напомним, Эшуорт остался без работы в декабре. "Юнайтед" стоило больших усилий переманить Дэна из "Ньюкасла", но на "Олд Траффорд" 54-летний специалист продержался только 159 дней.



За последние месяцы Эшуорта связывали с различными ролями. Например, Дэн считался одним из претендентов на позицию спортивного директора "Арсенала", который в итоге назначил Андреа Берту.



По информации The Telegraph, Эшуорт уже согласился вернуться в FA, где он трудился с до 2018 года, когда оставил организацию ради "Брайтона".



Эшуорт приступит к работе на Ассоциацию без промедления, будет курировать мужскую, женскую и юношеские сборные, а также тренерские курсы и запланированную реконструкцию тренировочного центра "Сент-Джордж Парк".