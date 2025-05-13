Игроки МЮ получат только по два бесплатных билета на финал Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" ограничил двумя количество бесплатных билетов, которые каждый игрок команды получит на финал Лиги Европы против "Тоттенхэма" в Бильбао 21 мая.
Помимо этих двух бесплатных билетов, каждый игрок "Юнайтед" может приобрести еще до 10, но организацией поездки своих друзей и родственников в Испанию придется заниматься самостоятельно.
При этом персонал "Юнайтед" вообще не получит бесплатных билетов, хотя в прошлом соответствующая практика имела место в клубе с "Олд Траффорд".
"Юнайтед" объясняет эти шаги тем, чтобы как можно больше билетов из квоты для клуба в 15,000 досталось обычным болельщикам, сообщает BBC.
Также "Юнайтед" обещает оборудовать площадку в центре Манчестера для совместного просмотра финального матча на большом экране.
13.05.2025 16:00
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Последние комментарии:
бля я хуй знает чем больше я этого кринжа про экономию мю читаю, тем больше хочу чтобы шпоры выиграли финал
пусть хоть трофею порадуются раз в сто лет
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