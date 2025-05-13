Игроки МЮ получат только по два бесплатных билета на финал Лиги Европы

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" ограничил двумя количество бесплатных билетов, которые каждый игрок команды получит на финал Лиги Европы против "Тоттенхэма" в Бильбао 21 мая.

Помимо этих двух бесплатных билетов, каждый игрок "Юнайтед" может приобрести еще до 10, но организацией поездки своих друзей и родственников в Испанию придется заниматься самостоятельно.

При этом персонал "Юнайтед" вообще не получит бесплатных билетов, хотя в прошлом соответствующая практика имела место в клубе с "Олд Траффорд".

"Юнайтед" объясняет эти шаги тем, чтобы как можно больше билетов из квоты для клуба в 15,000 досталось обычным болельщикам, сообщает BBC.

Также "Юнайтед" обещает оборудовать площадку в центре Манчестера для совместного просмотра финального матча на большом экране.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2025 16:00

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  1. bembo 13.05.2025 16:07 # bembo
    бля я хуй знает чем больше я этого кринжа про экономию мю читаю, тем больше хочу чтобы шпоры выиграли финал
    пусть хоть трофею порадуются раз в сто лет

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