"Арсенал" и "Ливерпуль" лидируют в борьбе за Хейсена

"Арсенал" и "Ливерпуль" являются двумя фаворитами в борьбе за защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

Хейсен только прошлым летом присоединился к "Борнмуту" из "Ювентуса". Несмотря на юный возраст, 20-летний защитник великолепно освоился в Премьер-Лиге.



Хейсен утвердился ключевым игроком "Борнмута" и ранее в этом сезоне дебютировал за сборную Испании.



Среди претендентов на Хейсена значатся многие серьезные клубы, включая "Реал" и "Баварию", однако Sky Sport Germany утверждает, что в данный момент "Арсенал" и "Ливерпуль" опережают остальных.



Переход Хейсена в "Баварию" выглядит маловероятным, и поэтому гранд Бундеслиги сосредоточен на приглашении Джонатана Та из "Байера" свободным агентом.



Контракт Хейсена с "Борнмутом" предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов, причем эту сумму можно выплатить тремя частями.