"Арсенал" и "Ливерпуль" лидируют в борьбе за Хейсена
"Арсенал" и "Ливерпуль" являются двумя фаворитами в борьбе за защитника "Борнмута" Дина Хейсена.
Хейсен только прошлым летом присоединился к "Борнмуту" из "Ювентуса". Несмотря на юный возраст, 20-летний защитник великолепно освоился в Премьер-Лиге.
Хейсен утвердился ключевым игроком "Борнмута" и ранее в этом сезоне дебютировал за сборную Испании.
Среди претендентов на Хейсена значатся многие серьезные клубы, включая "Реал" и "Баварию", однако Sky Sport Germany утверждает, что в данный момент "Арсенал" и "Ливерпуль" опережают остальных.
Переход Хейсена в "Баварию" выглядит маловероятным, и поэтому гранд Бундеслиги сосредоточен на приглашении Джонатана Та из "Байера" свободным агентом.
Контракт Хейсена с "Борнмутом" предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов, причем эту сумму можно выплатить тремя частями.
13.05.2025 15:00
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Не, Реал Мадрид и Челси лидируют ))
Скоро ещё Бавария и Барса будут лидировать
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"Челси" лидирует в борьбе за Хейсена
Источник: https://fapl.ru/posts/114399/
Вы уже определитесь))
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