"Арсенал" и "Ливерпуль" лидируют в борьбе за Хейсена

Дин Хейсен "Арсенал" и "Ливерпуль" являются двумя фаворитами в борьбе за защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

Хейсен только прошлым летом присоединился к "Борнмуту" из "Ювентуса". Несмотря на юный возраст, 20-летний защитник великолепно освоился в Премьер-Лиге.

Хейсен утвердился ключевым игроком "Борнмута" и ранее в этом сезоне дебютировал за сборную Испании.

Среди претендентов на Хейсена значатся многие серьезные клубы, включая "Реал" и "Баварию", однако Sky Sport Germany утверждает, что в данный момент "Арсенал" и "Ливерпуль" опережают остальных.

Переход Хейсена в "Баварию" выглядит маловероятным, и поэтому гранд Бундеслиги сосредоточен на приглашении Джонатана Та из "Байера" свободным агентом.

Контракт Хейсена с "Борнмутом" предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов, причем эту сумму можно выплатить тремя частями.


Метки Арсенал, Борнмут, Ливерпуль, Хейсен

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2025 15:00

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  1. gidro-met 13.05.2025 15:29 # gidro-met
    Не, Реал Мадрид и Челси лидируют ))

    Скоро ещё Бавария и Барса будут лидировать

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  2. nurzhik07 13.05.2025 15:12 # nurzhik07
    "Челси" лидирует в борьбе за Хейсена

    Источник: https://fapl.ru/posts/114399/

    Вы уже определитесь))

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