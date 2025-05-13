Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2025/26 (ФОТО)

"Манчестер Сити" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2025/25 от компании Puma.

Главной отличительной деталью новой домашней формы является диагональная лента на футболке — прежде в истории "Сити" такого еще не было, и лента появлялась лишь на выездных комплектах.



Сама футболка выполнена в традиционном для "горожан" небесно-голубом цвете, а указанная лента — белая.



Впервые команда Хосепа Гвардиолы примерит новую домашнюю форму во время клубного Чемпионата Мира, который стартует в США в июне.























































