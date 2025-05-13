Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2025/26 (ФОТО)

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26 "Манчестер Сити" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2025/25 от компании Puma.

Главной отличительной деталью новой домашней формы является диагональная лента на футболке — прежде в истории "Сити" такого еще не было, и лента появлялась лишь на выездных комплектах.

Сама футболка выполнена в традиционном для "горожан" небесно-голубом цвете, а указанная лента — белая.

Впервые команда Хосепа Гвардиолы примерит новую домашнюю форму во время клубного Чемпионата Мира, который стартует в США в июне.

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2025/26


Метки Puma, Манчестер Сити, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 793

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 13.05.2025 16:13 # bmw-e34
    Ничего примечательного. Форма как форма, не хорошая, не плохая. Без эмоций.

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  2. closer 13.05.2025 16:10 # closer
    Как будто высунул и кончил ей на живот

    (ответить)

  3. alah 13.05.2025 15:58 # alah
    КОРОЛЕВСКАЯ!!!

    (ответить)

  4. zaeba1l 13.05.2025 15:49 # zaeba1l
    Место для ремня безопасности обозначили. Разогнаться собираются )

    (ответить)

  5. naby-keita 13.05.2025 15:34 # naby-keita
    Че за хуета

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  6. ilovemanutd 13.05.2025 14:23 # ilovemanutd
    В чём прикол снимать выпирающее пузо Грилиша?

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  7. mrojo5 13.05.2025 14:12 # mrojo5
    для Чемпионшипа самое то

    (ответить)

  8. redstyle 13.05.2025 14:05 # redstyle
    Аля Ривер плейт

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  9. kukuruzko 13.05.2025 14:03 # kukuruzko
    Королевская!

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