Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2025/26 (ФОТО)
"Манчестер Сити" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2025/25 от компании Puma.
Главной отличительной деталью новой домашней формы является диагональная лента на футболке — прежде в истории "Сити" такого еще не было, и лента появлялась лишь на выездных комплектах.
Сама футболка выполнена в традиционном для "горожан" небесно-голубом цвете, а указанная лента — белая.
Впервые команда Хосепа Гвардиолы примерит новую домашнюю форму во время клубного Чемпионата Мира, который стартует в США в июне.
13.05.2025 14:00
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Последние комментарии:
Ничего примечательного. Форма как форма, не хорошая, не плохая. Без эмоций.
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Как будто высунул и кончил ей на живот
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КОРОЛЕВСКАЯ!!!
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Место для ремня безопасности обозначили. Разогнаться собираются )
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Че за хуета
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В чём прикол снимать выпирающее пузо Грилиша?
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для Чемпионшипа самое то
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Аля Ривер плейт
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Королевская!
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