"Сити" готов сделать предложение по Эзе после финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" готов сделать предложение о приобретении вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе сразу после финала Кубка Англии.

В ближайшую субботу, 17 мая, "Сити" сразится с "Пэлас" на "Уэмбли" в рамках финала Кубка Англии. Для "орлов" это будет возможность завоевать первый большой трофей в своей 120-летней истории.



Как сообщает Football Insider в эксклюзивном материале, "Сити" рассматривает предстоящий матч как финальное "прослушивание" для Эзе, который в минувший уикенд отметился дублем против "Тоттенхэма".



Если Эзе не разочарует на "Уэмбли", "Сити" будет готов немедленно выдвинуть свое предложение по 26-летнему англичанину, чей контракт с "Пэлас" предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов.



"Сити" готов действовать быстро, потому что Эзе также интересен "Ливерпулю", "Ньюкаслу", "Астон Вилле" и "Тотенхэму".