Светская хроника за вторник

"Арсенал" обратил внимание на Андрея Сантоса. "Байер" готов приютить Джейдона Санчо. Назван фаворит на замену Рубену Амориму в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Челси" проведет переговоры с представителями нападающего Виктора Осимхена, принадлежащего "Наполи". Альтернативами для "синих" являются Олли Уоткинс из "Астон Виллы" и Лиам Делап из "Ипсвича". (Football Transfers)



"Арсенал" и ПСЖ заинтересовались полузащитником Андреем Сантосом, который этот сезон проводит за "Страсбур" на правах аренды из "Челси". (Le 10 Sport)



"Реал" попытается приобрести защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро. (The Sun)



"Манчестер Сити" может приобрести более чем одного полузащитника грядущим летом, интересуясь Морганом Гиббс-Уайтом из "Ноттингем Форест". (The Telegraph)



"Наполи" провел переговоры с лагерем полузащитника "Сити" Кевина Де Брюйне. (Sky Switzerland)



"Байер" готов приютить вингера Джейдона Санчо, которого "Челси" сейчас арендует у "Манчестер Юнайтед". (The Sun)



"Атлетико", "Ювентус" и "Вильярреал" проявляют интерес к вингеру Антони, принадлежащему "Юнайтед". (Football Espana)



Защитник Свен Ботман хочет остаться в "Ньюкасле", несмотря на интерес со стороны ПСЖ. (i Sport)



"Ньюкасл" следит за вингером "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе. (TEAMtalk)



Защитник "Дженоа" Кони Де Винтер вызывает интерес у "Тоттенхэма", "Вест Хэма", "Кристал Пэлас", "Интера" и "Наполи". (Ben Jacobs)



Другое



Массимилиано Аллегри — фаворит букмекеров на замену Рубену Амориму в "Юнайтед", но "красные дьяволы" пока не собираются избавляться от португальского тренера. (talkSPORT)



Бывший наставник "Стоука" Тони Пьюлис может возглавить египетский "Замалек". (The Sun)



"Шеффилд Юнайтед" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, победив "Бристоль Сити" по сумме двух матчей со счетом 6:0. (ESPN)



Если "Юнайтед" выиграет Лигу Европы, то проведет не парад, а барбекю-вечеринку. (The Sun)



Бывший игрок "Челси" Сэм Хатчинсон, ныне выступающий за "Уимблдон", перенес операцию на сердце. (The Sun)



Через несколько часов после матча против "Арсенала" главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот посетил вечеринку на Ибице. (The Sun)