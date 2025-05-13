Трансферное окно в Англии будет закрываться на четыре часа раньше

Мяч Премьер-Лиги Премьер-Лига и Футбольная Лига договорились передвинуть на четыре часа вперед дедлайн для летнего трансферного окна.

Обычно трансферное окно в Англии закрывалось в 11 часов вечера по местному времени. Для болельщиков из других стран это и вовсе была глубокая ночь.

Однако грядущим летом это изменится. Как сообщает Daily Mail, профессиональные английские клубы были уведомлены, что отныне дедлайном будет 7 часов вечера.

Футбольные чиновники полагают, что это позволит нормализовать рабочий процесс в день дедлайна и не держать персонал в офисах до ночи.

Добавим, грядущим летом в Премьер-Лиге будет сразу два трансферных окна: с 1 по 10 июня и с 16 июня по 1 сентября. Этот нюанс связан с клубным Чемпионатом Мира, где Англия будет представлена "Челси" и "Манчестер Сити".


Метки Премьер-Лига, трансферы, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2025 11:00

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  1. alexsander 13.05.2025 12:07 # alexsander
    Так раньше или позже?
    Часы в этом случае передвинуты на 4 часа назад, с 00 до 19 часов , а не на четыре часа вперёд

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