Постекоглу: "Победа в Лиге Европы может стать поворотным моментом для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу считает, что победа в финале Лиги Европы может стать поворотным моментом для его клуба.

21 мая "Тоттенхэм" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в Бильбао, и на кону будет не только трофей Лиги Европы, но также путевка в Лигу Чемпионов.



"Тоттенхэм" не знает трофеев уже 17 лет, снискав печальную славу команды, которая склонна оступаться в решающие моменты, и Постекоглу убежден, что от этой репутации можно избавиться только одним способом.



"Если посмотреть на историческую подоплеку этого клуба и то, что происходило в последние 20 с чем-то лет, то у меня есть ощущение, что это (победа в финале) может стать поворотным моментом с точки зрения восприятия клуба людьми, но также с точки зрения его восприятия нами самими, и это самое важное".



"Потому что сейчас — до того, как вы что-нибудь сделаете, и независимо от того, чего вы достигните — люди всегда говорят: "Но вы ничего не выиграли". Полагаю, в футболе и в жизни в целом это самые важные вещи, по которым люди судят о вашем положении".



"Это препятствие, которое должен преодолеть этот клуб, потому что оно всегда будет существовать. До тех пор, пока вы не измените это, люди всегда будут говорить, что вы своего рода проваливаетесь в решающие моменты. Что бы люди ни говорили, вы должны постараться прервать этот цикл", — цитирует Постекоглу The Telegraph.