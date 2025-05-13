"Аль-Хиляль" поставил ультиматум перед Фернандешем

Саудовский "Аль-Хиляль" поставил ультиматум перед Бруну Фернандешем, потребовав ответ от капитана "Манчестер Юнайтед" в течение недели.

По информации talkSPORT, во вторник "Аль-Хиляль" проведет очередную встречу с представителями 30-летнего Фернандеша.



"Аль-Хиляль" даст Фернандешу одну неделю, чтобы определиться, хочет португальский полузащитник перейти в саудовский клуб или нет.



Спешка "Аль-Хиляля" связана с близостью клубного Чемпионата Мира, и поскольку в данный момент "Юнайтед" не заинтересован в продаже Фернандеша, саудиты держат в уме вариант с Юри Тилемансом из "Астон Виллы".



Саудовская лига находится в хороших отношениях с "Виллой", ранее забрав у бирмингемского клуба Муссу Диаби в "Аль-Иттихад" и Джона Дурана в "Аль-Наср".



Саудовская сторона ожидает, что 60 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Тилеманса, который в этом сезоне сыграл 52 матча за "Виллу" во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав 10 результативных передач.