"Аль-Хиляль" поставил ультиматум перед Фернандешем

Бруну Фернандеш Саудовский "Аль-Хиляль" поставил ультиматум перед Бруну Фернандешем, потребовав ответ от капитана "Манчестер Юнайтед" в течение недели.

По информации talkSPORT, во вторник "Аль-Хиляль" проведет очередную встречу с представителями 30-летнего Фернандеша.

"Аль-Хиляль" даст Фернандешу одну неделю, чтобы определиться, хочет португальский полузащитник перейти в саудовский клуб или нет.

Спешка "Аль-Хиляля" связана с близостью клубного Чемпионата Мира, и поскольку в данный момент "Юнайтед" не заинтересован в продаже Фернандеша, саудиты держат в уме вариант с Юри Тилемансом из "Астон Виллы".

Саудовская лига находится в хороших отношениях с "Виллой", ранее забрав у бирмингемского клуба Муссу Диаби в "Аль-Иттихад" и Джона Дурана в "Аль-Наср".

Саудовская сторона ожидает, что 60 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Тилеманса, который в этом сезоне сыграл 52 матча за "Виллу" во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав 10 результативных передач.


Метки Аль-Хиляль, Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Тилеманс, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2025 09:00

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Последние комментарии:




  1. kybi4eskoee6lo 13.05.2025 09:18 # kybi4eskoee6lo
    этого крысиного нытика нужно сливать и строить игру без него. а в довесок арабам и жопу наркота продать, чтобы было откуда запускать фейерверки

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  2. closer 13.05.2025 09:12 # closer
    Фернандешу почти 31
    Продал бы не глядя, да и он бы заработал
    Можно ещё и заглота ой, далота, туда же

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