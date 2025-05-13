Авоньи перенес срочную операцию после столкновения со штангой

Тайво Авоньи Нападающий "Ноттингем Форест" Тайво Авоньи перенес срочную операцию после столкновения со штангой.

Авоньи врезался в штангу чужих ворот в концовке матча Премьер-Лиги против "Лестера" в минувшее воскресенье (2:2).

И хотя Авоньи смог продолжить игру, в понедельник Тайво прошел углубленное обследование, которое обнаружило серьезную травму брюшной области.

Медицинский штаб "Форест" немедленно отправил Авоньи в госпиталь, где уже спустя несколько часов 27-летний игрок сборной Нигерии перенес операцию, сообщает Sky Sports.

Таким образом, Авоньи, забивший один гол в этом сезоне Премьер-Лиги, не поможет "лесникам" в двух заключительных матчах, против "Вест Хэма" и "Челси".


Метки Авоньи, Ноттингем Форест, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 607

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ray-black 13.05.2025 10:00 # ray-black
    К сожалению не хватило у Форест силенок на концовку чемпа.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: