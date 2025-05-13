Нападающий "Ноттингем Форест" Тайво Авоньи перенес срочную операцию после столкновения со штангой.

Авоньи врезался в штангу чужих ворот в концовке матча Премьер-Лиги против "Лестера" в минувшее воскресенье (2:2).



И хотя Авоньи смог продолжить игру, в понедельник Тайво прошел углубленное обследование, которое обнаружило серьезную травму брюшной области.



Медицинский штаб "Форест" немедленно отправил Авоньи в госпиталь, где уже спустя несколько часов 27-летний игрок сборной Нигерии перенес операцию, сообщает Sky Sports.



Таким образом, Авоньи, забивший один гол в этом сезоне Премьер-Лиги, не поможет "лесникам" в двух заключительных матчах, против "Вест Хэма" и "Челси".