"Ливерпуль" продвигается в переговорах по Фримпонгу

"Ливерпуль" имеет самые серьезные намерения в отношении Джереми Фримпонга и уже продвигается в переговорах о покупке защитника леверкузенского "Байера".

После того, как Трент Александер-Арнольд анонсировал свое расставание с "Ливерпулем" в конце сезона, главный тренер "красных" Арне Слот усомнился насчет того, выйдет ли его клуб на трансферный рынок для покупки нового правого защитника.



Слот указывал на то, что справа в обороне может сыграть не только Конор Брэдли, дублер Трента в этом сезоне, но также Джо Гомес и Джарелл Куанса.



Однако Sky Sport Germany может подтвердить, что за кулисами "Ливерпуль" вовсю трудится над приобретением Фримпонга, чей контракт с "Байером" предусматривает отступные в 35-40 миллионов евро (29.5-33.7 млн. фунтов).



В прошлом сезоне 24-летний голландец выиграл с "Байером" Бундеслигу и Кубок Германии, а в качестве юниора провел время в "Манчестер Сити" и "Селтике".