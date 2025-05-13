Семь вещей, что мы узнали в 36-м туре

"Ньюкасл" укрепил свое положение в топ-5 победой над "Челси", "Астон Вилла" сокращает отставание от "Манчестер Сити", а "Ноттингем Форест" теряет важные очки с вылетевшим "Лестером". Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Ничья с "Лестером" может дорого обойтись "Форест"



Потеря места в топ-5, что стало еще ближе после того, как "Ноттингем Форест" сыграл вничью с "Лестером" (2:2), может иметь еще более серьезные последствия для клуба, если оттолкнет его лучших игроков от продолжения карьеры на "Сити Граунд".



Их талантливый капитан, Морган Гиббс-Уайт, отметился голом и "ассистом". Может быть, талисман "лесников" проводит свои последние матчи за клуб? Говорят, что "Манчестер Сити" рассматривает его в качестве замены уходящему Кевину Де Брюйне, и потеря игрока такого уровня будет губительна для "Форест", который собирается участвовать в Европе, пусть и в одном из двух менее значимых турниров, если только один из конкурентов не оступится.



У "Форест" был отличный шанс обойти "Челси" и вернуться в топ-5, имея преимущество перед очной встречей с одним из главных конкурентов в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов в последнем туре, но "лесники" не использовали эту возможность, пропустив на последних минутах. "Форест" не в лучшей форме, но все еще сохраняет шансы на финиш в топ-5, однако сейчас "лесников" обошла еще и "Астон Вилла", у которой как раз с текущей формой все в порядке.



Уоткинс продолжает поднимать планку для "Виллы



Олли Уоткинс, получивший памятную футболку после того, как стал рекордным бомбардиром "Астон Виллы" в Премьер-Лиге, обозначил свою следующую цель: стать лучшим бомбардиром столетия.



"Думаю, это переводит тебя в другую категорию", — сказал он. "Я не так уж далек от этого — 25 голов, и это может случиться за сезон. И выиграть трофей". С тех пор как пять лет назад он перешел в "Брентфорд", каждый сезон он с комфортом забивает двузначное число мячей, а его последний гол, грамотно проведенный и завершенный, принес "Вилле" седьмую победу в восьми матчах и сохранил надежды на попадание в пятерку.



"Если бы в начале сезона вы сказали любому болельщику "Виллы", что клуб дойдет до четвертьфинала Лиги Чемпионов, обыграет ПСЖ на "Вилла Парк", выйдет в полуфинал Кубка Англии на "Уэмбли", а затем в последних двух матчах сезона будет бороться за Лигу Чемпионов, думаю, любой болельщик "Виллы" оторвал бы вам руку", — говорит Уоткинс, чья текущая форма позволяет надеяться на возвращение "Виллы" в Лигу Чемпионов.



"Фулхэм", возможно, упустил европейский шанс



Шансы "Фулхэма" на еврокубки и на то, что футбол в середине недели пополнит казну и поможет оплатить новую впечатляющую трибуну "Риверсайд", уменьшаются. Марку Силва, несомненно, будет рассматривать сезон 2024/25 как один из сезонов упущенных возможностей.



Несмотря на модернизацию клуба и тренерский талант Силвы, дни славы Лиги Европы при Рое Ходжсоне кажутся все более далекими. "Фулхэм" проиграл четыре из пяти последних матчей, уступив как прямым конкурентам за места в еврокубках ("Борнмут", "Челси", "Вилла"), так и не мотивированному турнирными задачами "Эвертону", который сохраняет азарт на финише лишь ввиду надвигающегося прощания с "Гудисон Парк".



Трансферные удачи "Брентфорда" приближают выход в Европу



Ранний гол Кевина Шаде и поздний сейв Марка Флеккена стали ключевыми моментами в победе "Брентфорда" над "Ипсвичем". Три очка позволили "пчелам" подняться на восьмое место и приблизить потенциальный выход в Лигу Конференций.



В оставшихся матчах им предстоит сразиться с "Фулхэмом" и "Вулверхэмптоном". Последний блестящий удар головой Шаде продолжил серию форварда из Потсдама, которая впечатляет не меньше, чем у более известных Йоана Висса и Бриана Мбемо.



Флеккен, тем временем, незаметно завоевал репутацию одного из самых надежных голкиперов в Премьер-Лиге, достойного преемника Давида Райи и вратаря, практически специально созданного для своего менеджера. Еще один ориентир для "Ипсвича", чей немаленький бизнес прошлым летом в основном пришел из английского футбола. "Брентфорд" закрепился в высшем эшелоне благодаря инвестициям в скаутинг европейских талантов. Качество можно найти и за меньшие деньги, если клуб достаточно организован и знает, что ищет.



Статус Брэдли в "Ливерпуле" растет на фоне ухода Трента



Было довольно шокирующе слышать открытое презрение "Копа" к одному из своих, пусть и осмелившемуся покинуть мерсисайдское гнездо в момент, когда Трент Александр-Арнольд заменил Конора Брэдли. До появления Александер-Арнольда Брэдли был хорош, демонстрируя типичную свирепость в схватках и быстроту навесов. Когда его сменщик вышел на поле под всеобщее освистывание, "Коп" старательно пропел имя юноши.



Подобное отношение к воспитаннику академии "Ливерпуля", направляющемуся в "Реал", наблюдалось и в случае со Стивом Макманаманом в 1999 году, а вот Майклу Оуэну удалось избежать обструкции во многом потому, что в момент его трансфера в "Реал" было много вопросов к менеджеру Жерару Улье, и сами болельщики понимали, что "Галактикос" будут новым вызовом для нападающего.



Сейчас, вероятно, болельщиков задевает то, что в их головах "Ливерпуль" и "Реал" стоят на одной ступени в рейтинге больших клубов Европы, но это все же не так. Кроме того, Александр-Арнольду немного надоели вечные споры о его правильном использовании в "Ливерпуле", и сейчас он может начать все с чистого листа в новой лиге, где его таланты могут оценить по новому. В любом случае, Конор Брэдли — тот игрок, который вряд ли когда-то сменит "Ливерпуль" на "Реал", и в его лице болельщики получают, может, менее талантливого, но более лояльного игрока на правом фланге обороны.



Гордон подтвердил, что он — ключевой игрок "Ньюкасла"



Энтони Гордон сыграл важную роль, выйдя со скамейки запасных в матче с "Брайтоном" на прошлой неделе, и в воскресенье он снова стал ключевой фигурой для "Ньюкасла". Мойсес Кайседо хорошо проявил себя на позиции правого защитника в последние недели, так как возвращение Ромео Лавиа усилило полузащиту "Челси", но эквадорец выглядел неуверенно в первом тайме против Гордона.



Возможно, отчасти это было связано с тем, что "Ньюкасл" действовал по схеме 3-4-3, которая позволяла Гордону проникать слева, а Тино Ливраменто — двигаться по флангу, но начало второму тайму положил рывок Гордона, когда "Ньюкасл" убежал вперед после углового.



Возможно, он не обладает такими техническими способностями, как некоторые из его конкурентов за место на этом фланге в сборной Англии, но Гордон обладает приятной легкостью в игре, а его возвращение к полной физической форме после проблем с икроножной мышцей — несомненный стимул для надежд "Ньюкасла" на квалификацию в Лигу Чемпионов.



Великолепная неделя Томаша Соучека



Выйдя на поле в качестве ложного 9-го номера, Томаш Соучек забил гол, открыв счет за "Вест Хэм" перед "Олд Траффорд" на "Стретфорд Энд" с помощью дерзкого удара пяткой.



И это еще не все, ведь он смог посвятить этот гол особенному молодому человеку в жизни чеха: "Три дня назад моя жена родила мне сына, поэтому я забил гол для него. Я так горжусь тем, как мы играли. На прошлой неделе мы играли в похожем стиле, а сегодня взяли три очка, и я считаю, что это было полностью заслуженно. Мы были единым целым и боролись за каждый мяч". О голе он сказал: "Одна из моих целей — оказаться в нужном месте в нужный момент". Соучек, безусловно, оказался там, где нужно.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru