Сон вдохновлен успехом Кейна

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин надеется, что успех бывшего партнера по команде Харри Кейна с "Баварией" вдохновит "шпор" на завоевание трофея.

В минувший уикенд Кейн впервые в своей карьере взял в руки командный трофей, выиграв Бундеслигу в своем втором сезоне после ухода из "Тоттенхэма".



Уже на следующей неделе "Тоттенхэм" сразится за свой трофей, сыграв против "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы, и Сон надеется, что Кейн будет болеть за свою бывшую команду.



"Я был действительно рад увидеть его счастливым. Он один из моих лучших друзей, и видеть, как он добился столь многого... Я был рад за него, словно он моя семья. Надеюсь, с этой позитивной энергией он сможет поддержать "Тоттенхэм", чтобы мы тоже добились хорошего результата".



"Мы говорим об этом (отсутствии трофеев) годами. Главная причина, почему я остался в "Тоттенхэме", заключается в том, что я хотел добиться, чего не смогли другие".



"Тебе нужно, чтобы все элементы сложились в пазл. Я собрал все оставшиеся элементы, и кажется, что мне не хватает лишь самого важного и заключительного элемента, который я стараюсь найти уже 10 лет".



"Такое ощущение, что это время настало. Я действительно хочу победить — сильнее, чем кто-либо. Столь многие люди поддерживают нас, поддерживают с той же отчаянной страстью, что и я. Я верю, что мы сможем этого достичь, если хорошо подготовимся", — цитирует Сона Daily Mail.