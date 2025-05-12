Кукурелья: "Нужно показать, что мы можем играть под давлением"

Защитник "Челси" Марк Кукурелья заявил, что его команда должна выдержать давление на финише сезона, если хочет попасть в Лигу Чемпионов.

В минувшее воскресенье "Челси" проиграл своему прямому конкуренту в лице "Ньюкасла" (2:0), оказавшись на пятом месте в Премьер-Лиге.



"Челси" только по дополнительным показателям опережает "Астон Виллу" и имеет на одно очко больше, чем "Ноттингем Форест", и Кукурелья надеется, что его команда не дрогнет в двух оставшихся матчах.



"В каждом матче этой лиги вам приходится тяжело, и таблица показывает, что упорная борьба продолжается. Это одна из лучших лиг в мире".



"Мы готовимся к этому, и если мы хотим достичь своих целей, нам нужно показать, что мы можем играть под давлением. Нам нужна играть в игру, как мы запланировали, и показывать, что мы готовы проводить такого рода матчи", — цитирует Кукурелью официальный веб-сайт "Челси".