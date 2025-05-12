Луис Диас хочет остаться в "Ливерпуле"
Нападающий Луис Диас заявил о своем намерении остаться в "Ливерпуле" "как можно дольше".
В этом сезоне Диас сыграл 48 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, забив 17 голов и отдав восемь результативных передач.
Ранее Диаса связывали с уходом из "Ливерпуля", однако 28-летний колумбиец никуда не собирается и даже планирует обсудить новый контракт с "красными".
"Я по-настоящему счастлив, и я так чувствую себя с первого дня. Я всегда был очень спокоен, и я действительно наслаждаюсь футболом, в который играет эта замечательная команда, и тем, что являюсь частью этого".
"Мы поговорим, поговорим о том, что случится в будущем. Лично я бы остался здесь как можно дольше".
"Это также зависит от клуба, зависит от деталей. Это все детали, которые согласуются по-отдельности. Но я очень спокоен, очень счастлив и наслаждаюсь Премьер-Лигой", — цитирует Диаса The Independent.
12.05.2025 21:00
Просмотров: 644
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хз с чего вообще появились слухи про его уход/продажу. Ну провёл не очень ровный сезон, бывает. Сразу на выход что ли? Так-то работоспособный быстрый техничный игрок, считай железная основа. С хуя ли его продавать?
(ответить)
Ну тут хз если честно... Эффекта "вау" нет. Но с другой стороны, а кто если не он? Шило на мыло.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий