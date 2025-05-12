Луис Диас хочет остаться в "Ливерпуле"

Нападающий Луис Диас заявил о своем намерении остаться в "Ливерпуле" "как можно дольше".

В этом сезоне Диас сыграл 48 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, забив 17 голов и отдав восемь результативных передач.



Ранее Диаса связывали с уходом из "Ливерпуля", однако 28-летний колумбиец никуда не собирается и даже планирует обсудить новый контракт с "красными".



"Я по-настоящему счастлив, и я так чувствую себя с первого дня. Я всегда был очень спокоен, и я действительно наслаждаюсь футболом, в который играет эта замечательная команда, и тем, что являюсь частью этого".



"Мы поговорим, поговорим о том, что случится в будущем. Лично я бы остался здесь как можно дольше".



"Это также зависит от клуба, зависит от деталей. Это все детали, которые согласуются по-отдельности. Но я очень спокоен, очень счастлив и наслаждаюсь Премьер-Лигой", — цитирует Диаса The Independent.