"Реал" пока не сделал предложение по Тренту

Испанский "Реал" до сих пор не сделал свое предложение "Ливерпулю", чтобы задействовать защитника Трента Александер-Арнольда на клубном Чемпионате Мира.

В прошлый понедельник Александер-Арнольд объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона. Однако контракт Трента истекает только 30 июня.



"Реал" же хочет подписать Александер-Арнольда уже в начале июня, чтобы взять 26-летнего англичанина на турнир ФИФА по новому формату.



Чтобы осуществить задуманное, "Реалу" придется выплатить определенную компенсацию "Ливерпулю". По информации Sky Sports, соответствующие переговоры находятся на ранней стадии, и гранд Ла Лиги пока не выдвинул свое предложение.



До отъезда в США "Реал" также надеется утвердить бывшего полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо своим новым главным тренером.