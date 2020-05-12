"Реал" пока не сделал предложение по Тренту
Испанский "Реал" до сих пор не сделал свое предложение "Ливерпулю", чтобы задействовать защитника Трента Александер-Арнольда на клубном Чемпионате Мира.
В прошлый понедельник Александер-Арнольд объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона. Однако контракт Трента истекает только 30 июня.
"Реал" же хочет подписать Александер-Арнольда уже в начале июня, чтобы взять 26-летнего англичанина на турнир ФИФА по новому формату.
Чтобы осуществить задуманное, "Реалу" придется выплатить определенную компенсацию "Ливерпулю". По информации Sky Sports, соответствующие переговоры находятся на ранней стадии, и гранд Ла Лиги пока не выдвинул свое предложение.
До отъезда в США "Реал" также надеется утвердить бывшего полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо своим новым главным тренером.
12.05.2025 20:00
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Миха овна принес в заголовке, а прогресс на сайт нет((
Хотя, я помню, году так в 201* он писал мол "сайт сложно изменить. Единственное - писать всё с нуля. А это мол трудозатратно".
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