Фернандеш разочарован поражением от "Вест Хэма"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш выразил свое разочарование поражением 0:2 от "Вес Хэма".

Эффектно разобравшись с "Атлетиком" в Лиге Европы в прошлый четверг, спустя три дня подопечные Рубена Аморима снова вышли на поле "Олд Траффорд" и были биты "Вест Хэмом" в рамках Премьер-Лиги.



Фернандеш чувствует, что "Юнайтед" в очередной раз наступил на грабли, не сумев воплотить свое игровое преимущество в забитый гол.



"Такой результат дома очень расстраивает. Мы хотели одержать победу после последнего матча в Лиге Европы. Разумеется, мы были очень уверены в себе".



"Думаю, мы создали достаточно возможностей забить и повести в счете. Когда вы не забиваете, то в один момент оказываетесь в положении проигрывающей стороны, хотя вы полностью контролировали игру".



"Но подобное происходило много раз в этом сезоне. Мы контролируем игру, внезапно не можем забить, а затем пропускаем, потому что соперник сыграл эффективнее в штрафной".



"Но мы знаем, что нам нужно значительно прибавить в Премьер-Лиге, нам нужно быть гораздо агрессивнее, гораздо больше проникать в штрафную, быть опаснее, быть эффективнее", — цитирует Фернандеша Sky Sports.