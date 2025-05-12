Фернандеш разочарован поражением от "Вест Хэма"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш выразил свое разочарование поражением 0:2 от "Вес Хэма".
Эффектно разобравшись с "Атлетиком" в Лиге Европы в прошлый четверг, спустя три дня подопечные Рубена Аморима снова вышли на поле "Олд Траффорд" и были биты "Вест Хэмом" в рамках Премьер-Лиги.
Фернандеш чувствует, что "Юнайтед" в очередной раз наступил на грабли, не сумев воплотить свое игровое преимущество в забитый гол.
"Такой результат дома очень расстраивает. Мы хотели одержать победу после последнего матча в Лиге Европы. Разумеется, мы были очень уверены в себе".
"Думаю, мы создали достаточно возможностей забить и повести в счете. Когда вы не забиваете, то в один момент оказываетесь в положении проигрывающей стороны, хотя вы полностью контролировали игру".
"Но подобное происходило много раз в этом сезоне. Мы контролируем игру, внезапно не можем забить, а затем пропускаем, потому что соперник сыграл эффективнее в штрафной".
"Но мы знаем, что нам нужно значительно прибавить в Премьер-Лиге, нам нужно быть гораздо агрессивнее, гораздо больше проникать в штрафную, быть опаснее, быть эффективнее", — цитирует Фернандеша Sky Sports.
12.05.2025 17:00
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