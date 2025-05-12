"Юнайтед" метит в топ-6 Премьер-Лиги в следующем сезоне

Боссы "Манчестер Юнайтед" ставят цель финишировать в топ-6 Премьер-Лиги в следующем сезоне.

За два матча до финиша этой кампании Премьер-Лиги "Юнайтед" занимает только 16-е место, до сих пор не достигнув знакового рубежа в 40 очков, который считается порогом по выживанию в дивизионе.



Накануне "Юнайтед" уступил "Вест Хэму" со счетом 0:2 и оформил свое 17-е поражение в этом сезоне английского первенства, что является худшим показателем для клуба с "Олд Траффорд" с 1974 года, когда "красные дьяволы" вылетели.



Из этих 17 поражений девять являются домашними, что повторяет установленный 62 года назад антирекорд "Юнайтед".



Прямо сейчас "Юнайтед" не знает поражений уже семь матчей Премьер-Лиги кряду, однако руководство клуба настроено оптимистично насчет следующего сезона.



Как сообщает Manchester Evening News, боссы "Юнайтед" поставят перед главным тренером Рубеном Аморимом и его игроками задачу финишировать в топ-6 Премьер-Лиги в следующем сезоне.