Делап склоняется к переходу в "Юнайтед"

Лиам Делап Нападающий "Ипсвича" Лиам Делап склоняется к переходу в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

"Юнайтед" и "Челси" считались двумя фаворитами в борьбе за Делапа, который благодаря особенности своего контракта стал доступен для трансфера за 30 миллионов фунтов после вылета "Ипсвича" из Премьер-Лиги.

Делап пока не принял окончательное решение насчет своего будущего, однако talkSPORT утверждает, что воспитанник "Манчестер Сити" тяготеет к возвращению на северо-запад страны.

Делап только прошлым летом присоединился к "Ипсвича", до того проведя пять лет в системе "Сити".

"Юнайтед" может только укрепить свое положение, если 21 мая одержит победу над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Европы и пробьется в Лигу Чемпионов.

Добавим, 22-летний англичанин забил 12 голов и отдал две результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.


Метки Делап, Ипсвич, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1256

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arsenig 12.05.2025 16:49 # arsenig
    Слабая результативность, не лучше хуйлунда

    (ответить)

  2. gidro-met 12.05.2025 15:18 # gidro-met
    Как у Джексона результативность .

    Пусть на пару с Хойлундом соревнуются

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: