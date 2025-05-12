Делап склоняется к переходу в "Юнайтед"
Нападающий "Ипсвича" Лиам Делап склоняется к переходу в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.
"Юнайтед" и "Челси" считались двумя фаворитами в борьбе за Делапа, который благодаря особенности своего контракта стал доступен для трансфера за 30 миллионов фунтов после вылета "Ипсвича" из Премьер-Лиги.
Делап пока не принял окончательное решение насчет своего будущего, однако talkSPORT утверждает, что воспитанник "Манчестер Сити" тяготеет к возвращению на северо-запад страны.
Делап только прошлым летом присоединился к "Ипсвича", до того проведя пять лет в системе "Сити".
"Юнайтед" может только укрепить свое положение, если 21 мая одержит победу над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Европы и пробьется в Лигу Чемпионов.
Добавим, 22-летний англичанин забил 12 голов и отдал две результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.
12.05.2025 15:00
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