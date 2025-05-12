Каррагер считает, что "Арсенал" может уволить Артету через год
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Арсенал" может уволить своего главного тренера Микеля Артету через 12 месяцев.
На прошлой неделе "Арсенал" оформил очередной бестрофейный сезон, хотя и в Премьер-Лиге, и в Лиге Европы "канониры" были близки к успеху.
Если подобное повторится и в следующем сезоне, Каррагер полагает, что боссы "Арсенала" будут искать специалиста, который сможет сделать этот заключительный шаг к большим трофеям.
"Он (Артета) высоко задирает стандарты, но во время его послематчевого интервью и на пресс-конференциях в последние недели я заметил, что он становится эмоционален и временами звучит немного как фанат, а не как тренер".
"Он очень резко высказался насчет того, сколько игроков у них удалили в этом сезоне. Он поднимает руки вверх и говорит о шести. Думаю, внутри он убежден, что они стали жертвами в плане удалений и травм".
"Думаю, глубоко внутри он думает, что они могли бы выиграть лигу без того и этого. Несомненно, они были бы значительно ближе, но удаления целиком зависят от вас. Не все их удаления были явными, но такое может происходить в сезоне".
"Травмы ударили по ним в этом сезоне, но также им везло с травмами в прошлом сезоне. Это великолепно, как они соперничали с "Манчестер Сити" в двух предыдущих сезонах, но во многом это стало возможно благодаря тому, что одни и те же восемь-девять игроков играли каждую неделю, и он никогда не обращался к ротации".
"Я являюсь огромным поклонником Микеля Артеты. Он так высоко поднял "Арсенал". Они совершили прыжок, став соперничать с "Манчестер Сити", и они продолжили это в этом сезоне, став командой, которая подстегивает "Ливерпуль".
"Но есть ощущение, что этот сезон должен был стать их сезоном. Нет сомнений, что в следующем сезоне Артета будет под огромным давлением в плане завоевания чего-нибудь — чего-нибудь большого".
"Если они не сделают этого, руководство "Арсенала" окажется перед огромной дилеммой, потому что они не захотят менять тренера, но многие люди будут говорить: "Пять или шесть лет без трофея". И они посмотрят, кто из тренеров может сделать этот следующий шаг".
"Проблема с тем, чтобы поменять Микеля Артету, заключается в том, что "Арсенал" легко может стать подобием нынешнего "Челси" — командой, которая финиширует второй из года в год, а затем вообще не попадает в Лигу Чемпионов. "Арсенал" столкнется с этой дилеммой через 12 месяцев, если снова будет близок, но цели так и не достигнет", — сообщил Каррагер Sky Sports.
12.05.2025 14:00
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Нихуя его не уволят, только если это будет провал десятилетия.
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Что то в Артемоне есть, какая то заковыка нехорошая как будто
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Каррагер и Невилл скатились до уровня твиттеровских экспертов
А как хорошо все начиналось
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