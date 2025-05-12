Аморим готов уйти, если МЮ плохо начнет следующий сезон

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поставил под сомнение свое будущее в клубе и назвал, когда может покинуть "Олд Траффорд".

Накануне "Юнайтед" проиграл дома "Вест Хэму" со счетом 0:2, оформив свое уже 17-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги.



Аморим надеется, что "Юнайтед" удастся перестроить свою команду в летнее трансферное окно, но если "красные дьяволы" начнут следующий сезон столь же удручающим образом, Рубен не будет тянуть.



"Я не хочу говорить об игроках. Я говорю о себе и о культуре в этом клубе. О культуре команды. У меня есть ощущение: нам нужно изменить это. Нам нужно быть действительно сильными и смелыми летом, потому что мы не можем позволить себе провести еще один такой сезон".



"Если мы начнем таким же образом, если это ощущение останется здесь, нам нужно будет освободить свое место другим людям", — цитирует Аморима Daily Express.