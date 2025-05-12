Невилл назвал "огромное достижение" Артеты

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал "огромное достижение" главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

Проиграв ПСЖ в Лиге Чемпионов на прошлой неделе, "Арсенал" лишился шансов завершить этот сезон с трофеем.



Вообще, "Арсенал" не знает трофеев с Кубка Англии в 2020 году, однако Артета не только сохраняет свою работу, но даже слухов о его возможном увольнении нет, и Невилл рассматривает это как достижение.



"Думаю, это огромное достижение — не выиграть трофеев за пять лет и все еще быть главным тренером топ-клуба, при этом не находясь под давлением со стороны нас, кого-либо в футбольном сообществе или даже фанатов "Арсенала".



"Так что, думаю, это невероятное достижение, потому что мы думали, что времена, когда вы могли позволить себе такое терпение, прошли", — сообщил Невилл Sky Sports.