Невилл назвал "огромное достижение" Артеты

Микель Артета Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал "огромное достижение" главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

Проиграв ПСЖ в Лиге Чемпионов на прошлой неделе, "Арсенал" лишился шансов завершить этот сезон с трофеем.

Вообще, "Арсенал" не знает трофеев с Кубка Англии в 2020 году, однако Артета не только сохраняет свою работу, но даже слухов о его возможном увольнении нет, и Невилл рассматривает это как достижение.

"Думаю, это огромное достижение — не выиграть трофеев за пять лет и все еще быть главным тренером топ-клуба, при этом не находясь под давлением со стороны нас, кого-либо в футбольном сообществе или даже фанатов "Арсенала".

"Так что, думаю, это невероятное достижение, потому что мы думали, что времена, когда вы могли позволить себе такое терпение, прошли", — сообщил Невилл Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Невилл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2025 11:00

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