Аморим надеется, что Йоро избежал травмы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил надежду, что его защитник Лени Йоро избежал травмы против "Вест Хэма".
Йоро был вынужденно заменен в самом начале второго тайма проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" накануне (0:2).
Уже через девять дней "Юнайтед" играть в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма", однако Аморим ожидает, что 19-летний француз будет готов к поездке в Бильбао.
"Мы осмотрим игрока, но я думаю, это что-то небольшое. Мы надеемся, там ничего серьезного".
"Это хорошо отражает наш момент. Повторюсь, нам нужно изменить положение вещей. Только мы сами можем изменить это", — цитирует Аморима Evening Standard.
12.05.2025 10:00
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