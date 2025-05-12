Аморим надеется, что Йоро избежал травмы

Лени Йоро Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил надежду, что его защитник Лени Йоро избежал травмы против "Вест Хэма".

Йоро был вынужденно заменен в самом начале второго тайма проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" накануне (0:2).

Уже через девять дней "Юнайтед" играть в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма", однако Аморим ожидает, что 19-летний француз будет готов к поездке в Бильбао.

"Мы осмотрим игрока, но я думаю, это что-то небольшое. Мы надеемся, там ничего серьезного".

"Это хорошо отражает наш момент. Повторюсь, нам нужно изменить положение вещей. Только мы сами можем изменить это", — цитирует Аморима Evening Standard.


Метки Аморим, Йоро, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2025 10:00

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