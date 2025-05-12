Аморим надеется, что Йоро избежал травмы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил надежду, что его защитник Лени Йоро избежал травмы против "Вест Хэма".

Йоро был вынужденно заменен в самом начале второго тайма проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" накануне (0:2).



Уже через девять дней "Юнайтед" играть в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма", однако Аморим ожидает, что 19-летний француз будет готов к поездке в Бильбао.



"Мы осмотрим игрока, но я думаю, это что-то небольшое. Мы надеемся, там ничего серьезного".



"Это хорошо отражает наш момент. Повторюсь, нам нужно изменить положение вещей. Только мы сами можем изменить это", — цитирует Аморима Evening Standard.