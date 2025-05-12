Робертсону неприятно от того, что Трента освистали на "Энфилде"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что ему было неприятно слышать свист в адрес своего партнера по команде Трента Александер-Арнольда.

Александер-Арнольд вызвал смешанную реакцию трибун "Энфилда", когда вышел на замену во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье (2:2).



Многие фанаты "Ливерпуля" освистали игрока, который решил уйти из клуба свободным агентом. И хотя Робертсон этим тоже расстроен, Энди испытывает чувство гордости за друга.



"Сейчас вокруг этого много эмоций. В такого рода моменты важно, чтобы я не говорил вам, как вы должны себя чувствовать, а вы не говорили мне, как мне себя чувствовать. Я лишь могу сказать, что чувствую я".



"Во-первых, я расстроен лишиться своего лучшего друга. В футболе мы всего добились вместе. Он удивительный игрок и человек. Он сделал меня лучше как игрока, и я говорю это от всего сердца".



"Он вывел меня на уровни, о существовании которых я даже не знал. Он годами продолжал меня подстегивать, и это были хорошие годы. А теперь он принял решение".



"Он оставил после себя в клубе наследие, которое очевидно. Трофеи, которые он выиграл, моменты, которые он сотворил для истории, навсегда останутся здесь. Это эмоциональное решение".



"Тренту не было просто. Конечно, не было. Но он принял решение. Неприятно видеть, что твоего друга освистывают. Это не было приятно. Но, как я уже сказал, не мне указывать людям, как себя вести".



"Я не могу выразить, что я чувствую насчет этого. Я крайне им горжусь. Я люблю его как игрока, я люблю его как друга. Я буду скучать по нему как по одному из своих лучших друзей в футболе", — сообщил Робертсон Sky Sports.