Артета: "Травма Райса не выглядит хорошо"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья своего полузащитника Деклана Райса.

Целиком сыграв ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ посреди недели, Райс не попал в заявку "Арсенала" на поединок Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.



Артета заранее предупредил об отсутствии Райса, говоря, что Деклан даже не может тренироваться, и после ничьей 2:2 на "Энфилде" Микеля спросили, есть ли новости.



"Каково состояние его бедра? Думаю, у него возникли сложности. Травма не выглядит хорошо", — приводит слова Артеты Evening Standard.



Добавим, до завершения сезона "Арсеналу" остается сыграть против "Ньюкасла" и "Саутгемптона".