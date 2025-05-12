Каррагер раскритиковал фанатов "Ливерпуля", освиставших Трента

Трент Александер-Арнольд Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал болельщиков, которые освистали защитника Трента Александер-Арнольда в матче против "Арсенала" (2:2).

Выход Трента на замену во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги вызвал неоднозначную реакцию со стороны трибун "Энфилда".

Многие болельщики "Ливерпуля" расстроены тем, что Трент уходит из родного клуба свободным агентом, однако для Каррагера это не повод освистывать игрока.

"Это стало главным событием матча. Это то, о чем будут говорить после матча и что будет на обложках газет".

"Я удивлен тем, как много людей его освистали. На мой взгляд, никакой игрок не должен быть освистан, если он надевает эту красную футболку и выигрывает трофеи".

"Освистывать одного из своих игроков, когда они играют? Это не для меня".

"Освистывать его — это за гранью. Это мог быть его последний матч, и так, возможно, было бы правильно, потому что "Ливерпулю" не нужен цирк".

"Если вы расстроены Трентом, распевайте имя Конора Брэдли или Стивена Джеррарда. Не освистывайте своего игрока, потому что это навлечет критику на вас самих со стороны болельщиков "Ливерпуля" по всей стране", — сообщил Каррагер Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, болельщики, Каррагер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1406

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 12.05.2025 11:56 # division
    Каррагер за всю свою карьеру так и не поиграл в топ клубе, ему не понять Трента

    (ответить)

  2. fireinth 12.05.2025 10:56 # fireinth
    30 лет без трофея… он один из тех кто его принес.
    А теперь когда она уходит бесплатно его освистывают.
    Для тех кто говорит что клуб в него вложился. Вы правы но клуб долгие годы вкладывался также в других но вот только они не стали частью состава которые победили в итоге. А его освистывают за то что уходит бесплатно. Тренту я благодарен. Надеюсь получится. YNWA

    (ответить)

  3. noi39 12.05.2025 08:53 # noi39
    Народ расстроен и негодует, просто выражают свою точку зрения, на побег в Кастилию.

    (ответить)

  4. apl-nash 12.05.2025 08:22 # apl-nash
    Е6ать какая же сволочь этот Каррагер ублюдочный, сам же на днях буквально "освистал" Трента в своей статейке (https://www.myliverpool.ru/news/trent_prevratilsja_iz_geroja_ehnfilda_v_sopernika_kopa/2025-05-10-25659), чмо и тем самым задал коллективный свист а тут уже переобулся, кондом хренов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: