Каррагер раскритиковал фанатов "Ливерпуля", освиставших Трента
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал болельщиков, которые освистали защитника Трента Александер-Арнольда в матче против "Арсенала" (2:2).
Выход Трента на замену во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги вызвал неоднозначную реакцию со стороны трибун "Энфилда".
Многие болельщики "Ливерпуля" расстроены тем, что Трент уходит из родного клуба свободным агентом, однако для Каррагера это не повод освистывать игрока.
"Это стало главным событием матча. Это то, о чем будут говорить после матча и что будет на обложках газет".
"Я удивлен тем, как много людей его освистали. На мой взгляд, никакой игрок не должен быть освистан, если он надевает эту красную футболку и выигрывает трофеи".
"Освистывать одного из своих игроков, когда они играют? Это не для меня".
"Освистывать его — это за гранью. Это мог быть его последний матч, и так, возможно, было бы правильно, потому что "Ливерпулю" не нужен цирк".
"Если вы расстроены Трентом, распевайте имя Конора Брэдли или Стивена Джеррарда. Не освистывайте своего игрока, потому что это навлечет критику на вас самих со стороны болельщиков "Ливерпуля" по всей стране", — сообщил Каррагер Sky Sports.
12.05.2025 07:00
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Последние комментарии:
Каррагер за всю свою карьеру так и не поиграл в топ клубе, ему не понять Трента
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30 лет без трофея… он один из тех кто его принес.
А теперь когда она уходит бесплатно его освистывают.
Для тех кто говорит что клуб в него вложился. Вы правы но клуб долгие годы вкладывался также в других но вот только они не стали частью состава которые победили в итоге. А его освистывают за то что уходит бесплатно. Тренту я благодарен. Надеюсь получится. YNWA
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Народ расстроен и негодует, просто выражают свою точку зрения, на побег в Кастилию.
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Е6ать какая же сволочь этот Каррагер ублюдочный, сам же на днях буквально "освистал" Трента в своей статейке (https://www.myliverpool.ru/news/trent_prevratilsja_iz_geroja_ehnfilda_v_sopernika_kopa/2025-05-10-25659), чмо и тем самым задал коллективный свист а тут уже переобулся, кондом хренов
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