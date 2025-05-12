Каррагер раскритиковал фанатов "Ливерпуля", освиставших Трента

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал болельщиков, которые освистали защитника Трента Александер-Арнольда в матче против "Арсенала" (2:2).

Выход Трента на замену во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги вызвал неоднозначную реакцию со стороны трибун "Энфилда".



Многие болельщики "Ливерпуля" расстроены тем, что Трент уходит из родного клуба свободным агентом, однако для Каррагера это не повод освистывать игрока.



"Это стало главным событием матча. Это то, о чем будут говорить после матча и что будет на обложках газет".



"Я удивлен тем, как много людей его освистали. На мой взгляд, никакой игрок не должен быть освистан, если он надевает эту красную футболку и выигрывает трофеи".



"Освистывать одного из своих игроков, когда они играют? Это не для меня".



"Освистывать его — это за гранью. Это мог быть его последний матч, и так, возможно, было бы правильно, потому что "Ливерпулю" не нужен цирк".



"Если вы расстроены Трентом, распевайте имя Конора Брэдли или Стивена Джеррарда. Не освистывайте своего игрока, потому что это навлечет критику на вас самих со стороны болельщиков "Ливерпуля" по всей стране", — сообщил Каррагер Sky Sports.