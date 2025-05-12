Слот: "Каждый может иметь свое собственное мнение насчет Трента"
Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что болельщики его клуба вправе иметь свое мнение насчет ухода защитника Трента Александер-Арнольда.
В первом же матче после объявления о предстоящем расставании с "Ливерпулем" — против "Арсенала" в воскресенье — Трент оказался выведен из стартового состава.
Трент лишь вышел на замену во втором тайме, и трибуны "Энфилда" отреагировали на это смешанным образом. Показалось, что гул недовольства слегка перекрыл аплодисменты.
Однако Слот не собирается никого переубеждать. Арне хочет выигрывать матчи, и если для этого нужен Трент, он будет его использовать.
"Каждый может иметь свое собственное мнение, и вы можете выражать его любым способом, как захотите".
"Я слышал смешанные мнения, но единственное мнение, которое есть у меня, заключается в том, что я обязан игрокам и фанатам постараться выиграть футбольный матч".
"И если Конор Брэдли не может продолжать, а у меня на скамейке есть Трент Александер-Арнольд, то я выпущу его, потому что мы хотим выиграть этот футбольный матч. И он был очень близок к тому, чтобы принести нам победу, потому что он отдал два или три таких паса... Это и делает его столь особенным, на мой взгляд".
"Все довольно просто. Если мы хотим одержать победу, я выпускаю его, и именно так я поступил. А болельщики вправе иметь свое собственное мнение", — сообщил Слот BBC.
12.05.2025 00:05
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кринжатина
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Поддерживаю конечно, Арине!
Пояснение: Арине - по казахски - Конечно.
Я отдам свою жизнь, чтобы каждый мог говорить свое мнение. (Вольтер).
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