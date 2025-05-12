Слот: "Каждый может иметь свое собственное мнение насчет Трента"

Трент Александер-Арнольд Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что болельщики его клуба вправе иметь свое мнение насчет ухода защитника Трента Александер-Арнольда.

В первом же матче после объявления о предстоящем расставании с "Ливерпулем" — против "Арсенала" в воскресенье — Трент оказался выведен из стартового состава.

Трент лишь вышел на замену во втором тайме, и трибуны "Энфилда" отреагировали на это смешанным образом. Показалось, что гул недовольства слегка перекрыл аплодисменты.

Однако Слот не собирается никого переубеждать. Арне хочет выигрывать матчи, и если для этого нужен Трент, он будет его использовать.

"Каждый может иметь свое собственное мнение, и вы можете выражать его любым способом, как захотите".

"Я слышал смешанные мнения, но единственное мнение, которое есть у меня, заключается в том, что я обязан игрокам и фанатам постараться выиграть футбольный матч".

"И если Конор Брэдли не может продолжать, а у меня на скамейке есть Трент Александер-Арнольд, то я выпущу его, потому что мы хотим выиграть этот футбольный матч. И он был очень близок к тому, чтобы принести нам победу, потому что он отдал два или три таких паса... Это и делает его столь особенным, на мой взгляд".

"Все довольно просто. Если мы хотим одержать победу, я выпускаю его, и именно так я поступил. А болельщики вправе иметь свое собственное мнение", — сообщил Слот BBC.


Метки Александер-Арнольд, Арсенал, Ливерпуль, Премьер-Лига, Слот

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 423

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. b84 12.05.2025 03:39 # b84
    кринжатина

    (ответить)

  2. zaeba1l 12.05.2025 01:13 # zaeba1l
    Поддерживаю конечно, Арине!
    Пояснение: Арине - по казахски - Конечно.
    Я отдам свою жизнь, чтобы каждый мог говорить свое мнение. (Вольтер).

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: