Слот: "Каждый может иметь свое собственное мнение насчет Трента"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что болельщики его клуба вправе иметь свое мнение насчет ухода защитника Трента Александер-Арнольда.

В первом же матче после объявления о предстоящем расставании с "Ливерпулем" — против "Арсенала" в воскресенье — Трент оказался выведен из стартового состава.



Трент лишь вышел на замену во втором тайме, и трибуны "Энфилда" отреагировали на это смешанным образом. Показалось, что гул недовольства слегка перекрыл аплодисменты.



Однако Слот не собирается никого переубеждать. Арне хочет выигрывать матчи, и если для этого нужен Трент, он будет его использовать.



"Каждый может иметь свое собственное мнение, и вы можете выражать его любым способом, как захотите".



"Я слышал смешанные мнения, но единственное мнение, которое есть у меня, заключается в том, что я обязан игрокам и фанатам постараться выиграть футбольный матч".



"И если Конор Брэдли не может продолжать, а у меня на скамейке есть Трент Александер-Арнольд, то я выпущу его, потому что мы хотим выиграть этот футбольный матч. И он был очень близок к тому, чтобы принести нам победу, потому что он отдал два или три таких паса... Это и делает его столь особенным, на мой взгляд".



"Все довольно просто. Если мы хотим одержать победу, я выпускаю его, и именно так я поступил. А болельщики вправе иметь свое собственное мнение", — сообщил Слот BBC.



