Артета раскритиковал игроков "Арсенала" за начало матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета раскритиковал свою команду за провал в начале матча против "Ливерпуля".

Пропустив на 20-й и 21-й минутах, "Арсенал" оказался в крайне затруднительном положении в выездном матче Премьер-Лиги против новоиспеченного чемпиона в воскресенье.



И хотя во втором тайме "Арсенал" забил дважды и добыл ничью 2:2, провал в начале матча глубоко огорчил Артету.



"Горжусь ли я характером команды? Нет, потому что то, что мы делали в первом тайме, в первые 20 минут, никуда не годится".



"Затем мы заиграли, но было уже слишком поздно. Мы показали реакцию, и это отлично, но стандарты в эти 20 минут были неприемлемы".



"Важно действовать, а не реагировать".



"Мог ли на команду повлиять вылет из Лиги Чемпионов? Если так, вам не нужно сражаться за трофеи. Потому что, сражаясь за трофеи, вы можете победить или проиграть, но затем будет следующий матч и следующий".



"Вот к такому уровню нам нужно стремиться. Иначе остается только смириться. Для меня это неприемлемо".



"Никто не может обещать, что вы будете побеждать. Есть шесть или семь команд, которые молятся за попадание в Лигу Чемпионов, а в следующем сезоне снова посмотрим, сможем ли мы завоевать трофей".



"Дело не в том, чтобы побеждать, а в том, чтобы делать основное, делать простые вещи, чтобы доминировать. Я не прошу идти в дриблинг на двоих и отправлять мяч в верхний угол. Никогда не собирался этого делать".



"Наши действия после этих 20-25 минут и затем во втором тайме — это все, о чем я прошу", — цитирует Артету Sky Sports.