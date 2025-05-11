Аморим: "Мы теряем ощущение огромного клуба"

Рубен Аморим Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что "красные дьяволы" перестают ощущать себя топ-клубом.

Ранее днем "Юнайтед" оформил свое 17-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв дома "Вест Хэму" со счетом 0:2.

Аморим чувствует, что этот результат был воспринят как норма — даже самими игроками "Юнайтед", и Рубену от этого тревожно.

"Больше всего меня беспокоит это ощущение "это нормально" и "мы особо не можем изменить вое положение, так что это нормально".

"Это наибольшая проблема в нашем клубе в данный момент, потому что мы теряем ощущение того, что являемся огромным клубом и что поражение дома сродни концу света. Думаю, это беспокоит больше всего в нашем клубе".

"А как тренеру "Манчестер Юнайтед" положено себя чувствовать в этом положении? Мне стыдно, и мне сложно с этим смириться".

"Думаю, каждый здесь должен серьезно подумать о многих вещах. Каждый думает о финале, но в данный момент финал — не проблема в нашем клубе".

"Есть вещи поважнее, чтобы о них подумать, и нам нужно изменить много вещей в конце сезона", — цитирует Аморима Sky Sports.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2025 22:00

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 12.05.2025 01:18 # zaeba1l
    Огромный клуб? Может огромный клубок? Проблем..Расхлебывай.

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  2. hunter022 11.05.2025 22:07 # hunter022
    Наоборот Рубен,вы нашли достойное и заслуженное место для вашего "огромного"клуба в турнирной таблице, привыкай,теперь зона вылета ваше место на очень долгое время.

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