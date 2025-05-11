Хау призвал "Ньюкасл" "взять инициативу в свои руки"

Энцо Мареска и Эдди Хау Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау призвал свою команду проявить инициативу и завоевать путевку в Лигу Чемпионов.

Благодаря победе 2:0 над "Челси" в воскресенье "Ньюкасл" поднялся на третье место в Премьер-Лиге. Теперь судьба "сорок" находится в их собственных руках.

Хау считает, что "сорокам" не следует ждать одолжений от конкурентов. Эдди хочет, чтобы его команда сама обеспечила себе попадание в топ-5.

"У нас остается еще два матча, и нас может ждать еще много неожиданных поворотов. Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть за этим".

"Мы должны взять инициативу в свои руки, подумать о следующем матче и подготовиться к "Арсеналу", потому что это будет очень, очень тяжело. Мы знаем, насколько плотно находятся команды вокруг нас, поэтому мы ничего не принимаем как должное".

"Должен сказать, в этом отношении игроки великолепны на протяжении долгого периода времени, но на следующей неделе все предстоит сделать заново", — цитирует Хау The Independent.


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, Хау

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2025 21:00

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