Хау призвал "Ньюкасл" "взять инициативу в свои руки"
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау призвал свою команду проявить инициативу и завоевать путевку в Лигу Чемпионов.
Благодаря победе 2:0 над "Челси" в воскресенье "Ньюкасл" поднялся на третье место в Премьер-Лиге. Теперь судьба "сорок" находится в их собственных руках.
Хау считает, что "сорокам" не следует ждать одолжений от конкурентов. Эдди хочет, чтобы его команда сама обеспечила себе попадание в топ-5.
"У нас остается еще два матча, и нас может ждать еще много неожиданных поворотов. Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть за этим".
"Мы должны взять инициативу в свои руки, подумать о следующем матче и подготовиться к "Арсеналу", потому что это будет очень, очень тяжело. Мы знаем, насколько плотно находятся команды вокруг нас, поэтому мы ничего не принимаем как должное".
"Должен сказать, в этом отношении игроки великолепны на протяжении долгого периода времени, но на следующей неделе все предстоит сделать заново", — цитирует Хау The Independent.
11.05.2025 21:00
Просмотров: 544
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: